Суд отказал сыну Януковича в иске к НБУ о возмещении 1,6 млрд грн убытков

Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины (НБУ) о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.



Как сообщается в пресс-релизе Нацбанка, соответствующее решение суд принял по итогам заседания 14 ноября 2017 года.



"Как следует из материалов судебного дела, А.Янукович в августе 2017 обратился с иском к НБУ с требованиями о возмещении убытков, в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он является. По результатам рассмотрения дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска", - указано в документе.



ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК "МАКО". Владельцем банка являлся А.Янукович. В связи с применением Советом ЕС санкций к А.Януковичу, в частности, замораживанием активов, в ноябре 2014 года НБУ принял решение об отнесения ВБР к категории проблемных.



Высший административный суд Украины в январе 2016 года подтвердил правомерность решения НБУ.



По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР занимал 36-е место (5,635 млрд грн) среди 158 банков.

