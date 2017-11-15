Папе Римскому подарили Lamborghini
Папе Римскому Франциску подарили преподнесла в дар уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini, передает The Local.
Белый автомобиль украшен золотом, как и одеяние понтифика.
Франциск отказался от подарка и суперкар будет продан на аукционе, а вырученные средства передадут на благотворительность.
Папа Римский освятил машину, оставил автограф на капоте и передал его в аукционный дом.
Ожидается, что спортивный автомобиль спецвыпуска будет продаваться значительно дороже, чем его розничная цена в Италии, которая составляет €200 тысяч.
Источник: Strana.ua
15:53
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