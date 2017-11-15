Папе Римскому подарили Lamborghini

Папе Римскому Франциску подарили преподнесла в дар уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini, передает The Local.



Белый автомобиль украшен золотом, как и одеяние понтифика.



Франциск отказался от подарка и суперкар будет продан на аукционе, а вырученные средства передадут на благотворительность.



Папа Римский освятил машину, оставил автограф на капоте и передал его в аукционный дом.



Ожидается, что спортивный автомобиль спецвыпуска будет продаваться значительно дороже, чем его розничная цена в Италии, которая составляет €200 тысяч.

