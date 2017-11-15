Замгоссекретаря США рассказал, что нужно сделать для получения следующего транша МВФ

Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявляет, что Украине необходимо продолжать процесс создания Антикоррупционного суда и выполнить требования для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).



"Нам было приятно видеть, что в Украине было принято несколько очень важных реформаторских законов, но еще многое предстоит сделать. Следует продолжать усилия в вопросе основания Антикоррупционного суда", - сказал У.Митчелл журналистам после встречи с президентом Украины в среду в Киеве.



Замгоссекретаря США подчеркнул важность продолжения борьбы с коррупцией и продолжения реформ в Украине, в частности, в энергетическом секторе.



"Мы считает, что необходимо обеспечить выполнение Украиной требований для получения следующего транша МВФ", - сказал он.



У.Митчелл подчеркнул, что США продолжают активно поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и проведении реформ.

