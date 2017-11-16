Шрёдер обвинил Киев в войне против Донбасса

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер убежден, что правительство Украины ведет войну против Донбасса. Такое мнение он высказал в интервью газете Die Zeit. Политик также раскритиковал направленную против Москвы санкционную политику. "Я против санкционной политики. Ведь когда есть прогресс, например, в выводе тяжелого вооружения из Донбасса, оказывается, что идут разговоры не об облегчении, а о продлении или даже ужесточении санкций", - подчеркнул Шрёдер.

По его мнению, западные страны также оказывают недостаточное воздействие на украинские власти. "Кто оказывает давление на Киев? Киев слишком мало делает, - заявил он. - Киев ведет войну против Донбасса, отрезает людей от электроэнергии".



Экс-канцлер Германии также заявил, что считает "мифом" распространенное среди западных политиков мнение об агрессивной внешней политике Москвы. "Предположение о том, что у русских есть планы на Балтику или даже Польшу - абсурдны", - убежден он.



"Русские - наши соседи. Мы заинтересованы в их рынке, их энергоресурсах. Мы нуждаемся в них и в плане политики, если обратиться к Ближнему Востоку, Средней Азии, иранской ядерной программе, кавказскому региону", - отметил Шрёдер.

