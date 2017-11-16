СМИ: Антон Геращенко сложил полномочия советника главы МВД

Антон Геращенко сложил полномочия советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом он сам заявил в среду на заседании антикоррупционного комитета Верховной рады.



"Антон Геращенко сложил полномочия советника главы МВД в ответ на замечание депутата Сергея Лещенко от "Блока Петра Порошенко" о том, что поскольку Геращенко является советником Авакова, комментирование им деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, которое ведет "дело о рюкзаках", является проявлением конфликта интересов", - сообщило в среду издание "Громадське".



Геращенко является депутатом украинского парламента от фракции "Народный фронт", ранее он в статусе советника Авакова неоднократно комментировал ситуацию, связанную с деятельностью МВД Украины.

