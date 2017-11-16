Собчак заявила о планах выдвижения на выборы президента РФ от "Гражданской инициативы"

Телеведущая Ксения Собчак договорилась с партией "Гражданская инициатива", которую возглавляет бывший министр экономики России Андрей Нечаев, что партия выдвинет ее на выборы президента РФ; окончательное решение примет съезд партии в декабре. Об этом сообщается в среду на предвыборном сайте Собчак.



"Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии "Гражданская инициатива", если съезд утвердит мою кандидатуру", - сказала Собчак, слова которой приводятся в сообщении.



Съезд должен пройти в 20-х числах декабря, уточняется в релизе.

