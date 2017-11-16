В Раде пообещали подготовить проект о реинтеграции Донбасса ко второму чтению в декабре

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в Верховную раду во втором чтении в декабре этого года. Об этом в среду заявил журналистам секретарь комитета парламента по национальной безопасности и обороны Иван Винник. "Я думаю, что в течение двух дней мы доработаем одно дискуссионное положение, и на следующую пленарную неделю в декабре мы сможем выйти с проектом, который будет поддержан всеми пятью фракциями", - сказал он журналистам после заседания комитета.

По его словам, сегодня члены комитета почти полностью согласовали поправки к проекту, за исключением статьи 10-й. "Статья 10-я является предметом доработки условий, которые позволяют проводить все те мероприятия, которые предусмотрены самим законопроектом", - сказал депутат.



По его словам, в проекте учтена поправка относительно ситуации с Крымом. "Он [Крым] максимально присутствует - мы упоминаем, что Россия оккупировала не только Донецкую и Луганскую области, но и Крым со ссылкой на соответствующий профильный закон", - сказал Винник.



Он также проинформировал, что в проект не была включена правка о том, что правительству страны рекомендуется принять решение о разрыве дипломатических отношений с РФ. Винник пояснил, что этот вопрос находится исключительно в компетенции кабинета министров.



Политик подтвердил, что из проекта убраны также упоминания о минских соглашениях по Донбассу. "Минские соглашения - это дипломатический, политический пакт, и он не является предметом законодательства, не является актом, ратифицированным Верховной радой", - сказал он.



Украинские парламентарии 6 октября в первом чтении проголосовали за внесенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента. Кроме того, в законопроекте Россия называется "страной- агрессором".

