ЛНР: представители Киева предприняли скоординированную попытку сорвать встречу в Минске

Переговорщики от Украины в среду на встречах в Минске участников тематических подгрупп контактной группы предприняли скоординированные действия, направленные на срыв переговоров. Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.



Он рассказал, что "участие киевских переговорщиков в политической группе свелось к зачитыванию по бумажке своих пожеланий, которые не относятся ни к компетенции группы, ни к согласованной, в том числе и Украиной, повестке дня". А "в ответ на предложение координатора [политической подгруппы] от ОБСЕ [Пьера Мореля] обсудить первый вопрос повестки дня группы - внесение изменений в закон об особом статусе Донбасса с целью имплементации "формулы Штайнмайера", представитель Киева сообщил, что не имеет мандата на обсуждение этого вопроса".



"Это - демонстрация нежелания вести переговоры и выполнять обязательства по минским соглашениям. Киевские переговорщики скатываются к провокативному поведению, голословным заявлениям, перекручиванию и избирательным трактовкам как внутреннего, так и международного законодательства", - отметил Мирошник. Он добавил, что со стороны представителей Украины "на встрече звучали провокационные политические заявления, цель которых была одна - сорвать заседание и не продвинуться по выполнению минских соглашений, которые Киев считает для себя невыгодными".



Представители ЛНР и провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) "обратились к координатору от ОБСЕ с просьбой вынести вопрос о недобросовестном ведении переговоров на заседание Контактной группы и дать ему оценку в соответствии со стандартами ОБСЕ по посредничеству и ведению переговоров".



"С аналогичными провокациями со стороны представителей Киева столкнулись и переговорщики в других группах, что говорит о сознательных и скоординированных действиях Украины, направленных на срыв переговоров. Естественно, что в такой атмосфере достижение реальных договоренностей попросту невозможно!" - заявил представитель ЛНР.



Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

