Сайдик: контактная группа подтверждает приверженность бессрочному прекращению огня на Донбассе

Трёхсторонняя контактная группа по Донбассу подтверждает свою приверженность перемирию, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.



"Трехстороння контактная группа при участии представителей ОРДО и ОРЛО подтверждает свою приверженность перемирию, объявленному в связи с началом учебного года и безусловному выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющий и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов", - заявил М.Сайдик журналистам в среду в Минске.



По словам спецпредставителя, ввиду событий последней недели на востоке Украины вопросы соблюдения режима прекращения огня и безопасности гражданского населения в зоне конфликта были главными на прошедшей в среду встрече ТКГ.



"В последнее время наблюдался рост числа нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе по сравнению с предыдущей их число возросло на 14%, а вчера всего лишь за сутки оно достигло почти 2 тысяч, что является печальным рекордом", - сказал спецпредставитель.



М.Сайдик в очередной раз подчеркнул: все нарушения режима прекращения огня сторонами конфликта на Донбассе, особенно вблизи гражданских объектов, представляют собой угрозу для населения.

