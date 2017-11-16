Соломатина заявила, что забрала заявление об увольнении из НАПК

Экс-глава департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Анна Соломатина заявила, что остается в этом ведомстве.



В комментарии журналистам Соломатина подчеркнула, что заявление об увольнении по соглашению сторон отозвала, передает УНИАН.



”Поэтому говорить, что я бывший работник НАПК, неправильно”, - отметила она.



Соломатина также утверждает, что работу членов агентства якобы курирует первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков.



"Это Алексей Горащенков, который руководит непосредственно членами НАПК", - сказала она.



В то же время в комментарии журналистам заведующий сектором внутреннего аудита НАПК Оксана Дивнич отметила, что были двойные и тройные заключения о результатах проверок электронных деклараций, в том числе народных депутатов. По ее словам, в отношении народного депутата Украины Олега Ляшко не была проведена вообще проверка, хотя решение о ее проведении было принято НАПК. Она отметила, что также не были проверены декларации народных депутатов Украины Нестора Шуфрича, Евгения Балицкого, Андрея Лозового, Елены Сотник, хотя по решениям НАПК такие проверки должны проводиться.



Соломатина заявила, что она не обвиняет генерального прокурора Юрия Луценко в том, что не была проверена информация о нарушениях в НАПК, поскольку, по ее словам, "бывший советник главы НАПК пришел и в канцелярии ГПУ эти документы забрал".



Она также отметила, что сегодня на заседании Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был выступать еще "господин Николаев (вероятно, речь идет о руководителе Сектора предотвращения и выявления коррупции в НАПК Вадиме Николаеве - УНИАН), который хотел рассказать, как это происходило".



Соломатина также утверждает, что у нее якобы был разговор в Администрации президента с Горащенковым о том, что "проекты решений по полным проверкам нужно согласовывать с ним - кого проверять, кого не проверять, как результаты подавать".



14 ноября руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.



Соломатина утверждала, что якобы работников НАПК вызывали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования заключений проверки электронных деклараций.



”Меня лично с двумя коллегами вызывали в Администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание НАПК, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК”, - сказала Соломатина. Она подчеркнула, что отказалась от этого предложения.



Соломатина также заявила, что написала заявление об увольнении и сейчас находится на больничном.



Национальное антикоррупционное бюро Украины вскорости сообщило, что начало досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, сопряженных с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.



В НАПК, в свою очередь, заявили, что Соломатина - бывший работник Агентства, а распространенная ею информация является недостоверной.



"Распространенная информация экс-чиновницы, без конкретных фактов, является личной атакой на руководителя, членов и коллектив Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатойантикоррупционной реформы в Украине", - отметили в НАПК.

