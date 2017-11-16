Еврокомиссар призвал Киев к имплементации соглашения об ассоциации с ЕС

Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием призвал украинские власти разработать и утвердить конкретный план по выполнению "дорожной карты" имплементации соглашения об ассоциации страны с ЕС.

По данным пресс-службы Рады, в ходе встречи Хан посоветовал украинской стороне сосредоточиться на вопросе имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Еврокомиссар считает, что для этого Киеву необходимо разработать план с конкретными датами по выполнению "дорожной карты" по имплементации соглашения.



"Граждане Украины должны отслеживать, что сделано и что предстоит сделать. Понимаю, что это большая длинная работа, но главная цель этой работы заключается в создании сильной и нерушимой связи с ЕС, которая даст возможность движения для людей, возможности экономического роста. Это очень хороший инструмент, который необходимо сейчас полностью использовать", — цитирует Хана пресс-служба украинского парламента. По словам Хана, важно, чтобы такая "дорожная карта" была принята Верховной радой.



В свою очередь Парубий, отметив конструктивный характер отношений Рады с правительством, высказался за создание рабочей группы по наработке такого плана. "Результатом может быть совместный документ от правительства и Верховной рады, проголосованный и поддержанный парламентом в целом", — приводит пресс-служба слова Парубия.



Он также привал Хана поддержать предложенный Литвой проект по финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины (так называемый план Маршалла). По его мнению, четко определенный план внедрения этого проекта и внешняя поддержка будут содействовать организации работы Рады по выполнению соглашения об ассоциации.



Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

