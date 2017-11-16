Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 11 граждан Гвинеи-Бисау

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести персональные санкции против 11 граждан Гвинеи-Бисау.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.



Согласно проекту распоряжения, решение принято с целью имплементации Украиной соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Гвинеи-Бисау.



Сакнции предусматривают запрет на въезд и транзит через территорию Украины 11 гражданам Гвинеи-Бисау. Среди них члены "Военного командования", которое взяло на себя ответственность за государственный переворот 12 апреля 2012 года – бригадный генерал, начальник штаба ВВС страны Ибраим Камара, генерал-лейтенант, начальник штаба Вооруженных сил Антониу Инджай, капитан ВМФ, и.о. начальника штаба ВМФ Санья Клуссе, полковник, начальник оперативного отделения объединенного штаба Вооруженных сил Кранья Данфа, подполковник, начальник службы разведки Чипа На Бидон.



Рассмотреть данные предложения на заседании СНБО предполагается в месячный срок.



В прилагаемом к тексту распоряжения сообщении говорится, что предложения правительства по санкциям должны быть одобрены СНБО, введены в действие указом президента Украины и утверждены постановлением Верховной Рады.

