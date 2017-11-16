Кабмин отменил конкурсный отбор независимых членов НС "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины отменил конкурсный отбор независимых членов наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины", сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).



"Своим решением от 10 ноября 2017 года правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена НС "Нафтогаза Украины". Правительство также обязало МЭРТ вносить на рассмотрение Кабмина предложения по кандидатам на должности в НС как независимых членов, так и представителей государства", - говорится в сообщении.



В МЭРТ отмечают, что согласно действующему регламенту правительства, их ведомство в вопросах "Нафтогаза" выполняет только техническую функцию.



"Субъектом инициативы остается Кабмин, который направляет МЭРТ поручение по оформлению решений. МЭРТ обеспечивает техническую функцию по подготовке проектов нормативно-правовых актов для дальнейшего внесения на рассмотрение правительства. Такой же принцип будет применяться к предложениям по кандидатам в члены НС НАК. С целью наиболее быстрого разрешения ситуации в условиях отопительного сезона МЭРТ ожидает, что представления по кандидатам будет осуществлены в ближайшее время", - резюмируют в ведомстве.



Как сообщалось, ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил правительству Украины перечень кандидатур для наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины".



5 октября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс официально завершили работу в компании.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

