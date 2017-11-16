Крымчане готовы дать отпор планам Киева по "возвращению" полуострова

Крымчане готовы дать решительный отпор любым планам и попыткам украинских властей вернуть полуостров под свою юрисдикцию, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.



Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке страны без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".



"Не стоит обращать внимания на все эти законы и расстраиваться из-за очередного психоза киевских властей. Решение о воссоединении Крыма с Россией бесповоротное. Крымчане в состоянии дать решительный отпор любым планам "вернуть" полуостров и способны защитить свой исторический выбор", — сказал РИА Новости Ильясов.



По его мнению, включение крымского вопроса в законопроект по интеграции Донбасса является провокацией, направленной против России.



"Крымчанам интересно развивать полуостров и созидать, поэтому не стоит обращать внимания на любые выпады властей соседнего государства", — подчеркнул Ильясов.

