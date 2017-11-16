Маккейн возмущен сопоставлением RT со СМИ США

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) выразил негодование в связи с принятием Госдумой закона, позволяющего признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Как полагает законодатель, сравнения между телеканалом RT и радиостанциями "Голос Америки" или "Радио Свобода" быть не может.



"[Президент России] Владимир Путин приближается к тому, чтобы признать международные СМИ иностранными агентами, предположительно, в качестве ответного шага на запрос министерства юстиции США к RT - который американское разведсообщество назвало "главным международным пропагандистским СМИ Кремля" - зарегистрироваться в качестве иностранного агента", - отмечается в распространенном офисом сенатора заявлении.



"Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединенные Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си. Журналисты, которые работают на эти телекомпании, добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу", - утверждал Маккейн. При этом, с его точки зрения, журналисты RT являются "пропагандистами, которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства с тем, чтобы продвигать повестку" российского лидера.



В тексте содержатся и другие выпады в адрес RT, после которых сенатор утверждал, что США "вместе с союзниками во всем свободном мире должны поддерживать право российского народа на доступ к СМИ, желающим рассказывать правду".



15 ноября Госдума единогласно приняла закон, который позволяет признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства. Данное решение палаты стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

