В Госдуме оценили намерение Украины вернуть Крым

Намерение украинских властей вернуть Крым в состав Украины, которое они изъявили в законопроекте о реинтеграции Донбасса, – очередной блеф и нездоровые интерпретации в отношении российской территории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.



Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".



"Это очередной блеф. Уверен, что этот документ написан под диктовку западных кукловодов, так как сами украинские политики несостоятельны ничего сделать без указаний извне. Заявления о возвращении Крыма – это их личные домыслы, нездоровые интерпретации в отношении российской территории. Планы, которые они рисуют насчет Крыма, невыполнимые, и даже надежды никакой нет на те мечты, которые они хотят реализовать в какой-то долгосрочной перспективе", — сказал РИА Новости Шеремет.



По его словам, российский статус Крыма не подлежит пересмотру. "Нас вообще не интересует, чем занимаются украинские власти и что они декларируют, только жалко украинский народ", — заявил депутат.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

