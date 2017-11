Альтернативная история Крыма

Санкции, введенные Западом против России и Крыма, стали неожиданностью для Владимира Константинова. Это было, «как будто завистливый сосед, которого ты, тем не менее, считал в общем-то нормальным человеком, узнал, что ты дома отмечаешь какое-то событие, и изо всей силы начал колотить по батарее и распевать грязные песни», — пишет он в своей книге To Go One's Own Way (Идти своим путем).