Блейк Шелтон стал самым сексуальным мужчиной года

Бойфренд Гвен Стефани, неоднократный номинант на премию Grammy и многолетний член жюри американской версии шоу "Голос" Блейк Шелтон признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People. На этой вершине он потеснил прошлогоднего секс-идола Дуэйна Джонсона.



Шелтон признался журналистам, что награда стала для него неожиданной. Так, например, известно, что он согласился участвовать в "Голосе", чтобы преодолеть стеснительность, вызванную невысоким мнением о собственной внешности. Он также пошутил, что это Гвен Стефани убедила его "принять корону".



41-летний певец родом из Оклахомы. Он увлекся музыкой в раннем детстве, а в 16 лет выиграл премию Denbo Diamond Award. Уже спустя год он занялся профессиональной карьерой. Журнал Forbes в прошлом году включил его в десятку самых высокооплачиваемых кантри-музыкантов. Недавно Шелтон заявил, что готов в третий раз связать себя узами брака и жениться на певице Гвен Стефани, с которой встречается два года.



Напомним, журнал People публикует рейтинг самых сексуальных мужчин начиная с 1985 года. В разные годы этот титул получали Мел Гибсон, Шон Коннери, Том Круз, Патрик Суэйзи, Ричард Гир, Брэд Питт, Джордж Клуни, Дензел Вашингтон, Пирс Броснан, Джонни Депп, Крис Хемсворт и Хью Джекман.





