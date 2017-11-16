10-летний ребенок разблокировал iPhone X своей матери через Face ID

Компания Apple начала продажи смартфона iPhone X 3 ноября, и теперь в Сети появляются как жалобы на различные недостатки устройства, так и сообщения об удачных попытках взлома встроенной системы распознавания лиц Face ID. И если исследователям из Вьетнама потребовалось создать для этого специальную маску, то 10-летний мальчик из США по имени Аммар Малик смог разблокировать iPhone X своей матери без каких-либо усилий, пишет The Verge.



Судя по короткому видеоролику, опубликованному Саной Шервани на YouTube, ее сын смог разблокировать смартфон с первой попытки, хотя в устройстве было сохранено только изображение хозяйки. Как уточняет Wired, мальчик смог разблокировать iPhone X матери сразу же после того, как она настроила Face ID на новом устройстве, а один раз ему удалось обмануть Face ID и на смартфоне отца, однако воспроизвести эту успешную попытку с тех пор не удалось.



Родители ребенка отметили, что обеспокоены ситуацией, поскольку Face ID в их случае не является надежной защитой смартфона Саны и мальчик может получить доступ к переписке, которую ему не следует читать, а также к банковским приложениям.



Для решения проблемы Сана Шервани заново настроила Face ID при другом освещении, после чего Аммар не смог разблокировать устройство. Когда же женщина настроила систему в третий раз при том же освещении, что и при первой регистрации, Face ID вновь стала принимать лицо сына за ее собственное.



Напомним, в официальных документах Apple говорится, что Face ID не следует использовать близнецам (и ряд тестов показал, что система не может отличить их друг от друга), а также детям до 13 лет, черты лица которых еще не сформировались до конца. Однако случай Аммара и его родителей может быть не уникальным, что ставит под вопрос надежность Face ID как средства биометрической идентификации и декларируемые преимущества технологии перед датчиком отпечатков пальцев Touch ID, которым оснащены предыдущие модели iPhone.







