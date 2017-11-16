Соевые продукты провоцируют развитие рака простаты

Дело в фитоэстрогенах - растительных соединениях, которых много в соевых продуктах. По своей структуре они похожи на гормон, повышающий степень тяжести рака предстательной железы. Однако специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования, передает The Daily Mail.



Ученые проанализировали данные 27 004 мужчин. За 11 лет рак простаты развился у 2598 участников. У 287 добровольцев рак был на поздней стадии. Специалисты изучили рацион питания участников. Исследование показало, что употребление фитоэстрогенов было тесно связано с раком простаты.



А исследователи из Университета Аризоны недавно обнаружили: изофлавон генистеин, содержащийся в соевых продуктах, способен предотвратить развитие рака молочной железы. В частности, он защищает ген BRCA1, связанный с раком груди. BRCA1 - ген-супрессор опухолевого роста. В норме он поддерживает стабильность ДНК и предотвращает развитие генетических заболеваний, таких, как рак. Если же работа этого гена нарушается, риск рака груди увеличивается.

