НБУ хочет отказаться от большинства монет

Национальный банк рассматривает возможность отказа от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и разрешить округлять счета за товары. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.



Регулятор отмечает, что монеты мелких номиналов (1-5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.



В то же время стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость.



В настоящее время в обращении находится 12,9 млрд штук монет, в том числе номиналами 1 коп. - 2,4 млрд штук, 2 коп. - 1,4 млрд штук, 5 коп. - 1,9 млрд штук, 10 коп. - 3,8 млрд штук, 25 коп. - 1,7 млрд штук, 50 коп. - 1,2 млрд штук и 1 гривна - 0,5 млрд штук.



"Основные потребители монет - торговые сети, заведения общественного питания, общественный транспорт, аптеки, отделения Укрпочты, организованные и неорганизованные рынки", – заявили в НБУ.



Национальный банк подготовил проект постановления Об оптимизации обращения монет мелких номиналов, которым предусматривается отказ от чеканки монет номиналами 1, 2, 5 копеек (поскольку они прекратили играть существенную роль в расчетах) и монет номиналом 25 копеек (поскольку при отсутствии монет номиналами 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками).



В то же время монеты всех указанных номиналов и в дальнейшем будут оставаться в обращении.



Однако наличное обращение не будет пополняться новыми монетами данных номиналов (дополнительным выпуском).



При этом монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа.

