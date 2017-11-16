Москва предложила компромисс по "кредиту Януковича"

Компромисс по долгу в 3 миллиарда долларов, полученные в декабре 2013 года украинским правительством, который называют "долгом Януковича", возможен, если другая страна выкупит его у России. Об этом заявил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак. Он заявил, что Москва высказывала готовность к обсуждению вариантов внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

При этом Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров.



"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования к Украине в силу своего особого отношения со страной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", - заявил он.

