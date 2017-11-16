В СБУ заявляют, что установили российское авторство большинства анонимных "телефонных террористов"

Сотрудники Службы безопасности Украины в последнее время разоблачили ряд спецопераций, разработанных российскими спецслужбами в рамках гибридной войны против Украинского государства, в частности резкого роста количества "телефонного терроризма", сообщает пресс-центр спецслужбы.



"Правоохранители установили, что злоумышленники, используя специализированное телекоммуникационное оборудование, организовали маршрутизацию международного трафика вне центров коммутации. С помощью IP-телефонии они маскировали вызовы под обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента. Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.



При этом в СБУ информируют, что только за последнюю неделю зафиксировали 28 таких сообщений.



"Указанное свидетельствует о продолжении российскими спецслужбами тактики запугивания населения Украины в рамках гибридной войны, направленной, в частности, на искусственное обострение социально-политической ситуации в государстве", - считают в спецслужбе.



В то же время, добавляют в пресс-центре СБ Украины, сотрудники спецслужбы совместно с полицией продолжают разоблачать и задерживать "телефонных террористов", которых фиксируют на территории страны. Так, только в Киеве в течение года установили 33 человека, которые систематически осуществляли ложные сообщения о минировании.



"СБУ напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия квалифицируются по статье 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть приговорен к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет", - отмечают в пресс-центре спецслужбы.

