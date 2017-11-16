Украинцы увидят зимние субсидии в платежках за ноябрь

Управления социальной защиты населения завершило процесс расчета субсидии для 6,6 миллиона украинских семей на зимний период 2017-2018 годов, соответственные изменения будут отражены в платежке за отопление за ноябрь 2017 года, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.



Согласно сообщению, за октябрь сумма субсидии будет незначительная по объективным причинам - октябрь является неполным отопительным месяцем. В декабре поступит сообщение о размере субсидии на целый месяц. "На отопительный период помощь от правительства на оплату коммунальных услуг получили 6,6 миллиона украинских семей. Из них 5,8 миллиона - жилищные субсидии и 800000 - субсидии на твердое топливо", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что при расчете размера субсидии на отопительный сезон 2017-2018 годов принимали во внимание доходы за I и II квартал 2017 года. Субсидию автоматически рассчитали всем тем, кому в мае этого года помощь был переназначена на новый период - 2017-2018 лет.



"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона правительство компенсирует октябрьские расходы на коммунальные услуги. Будут компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в декабре - в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода", - отмечается на правительственном портале.



Согласно сообщению, граждане, ставшие пенсионерами, например, в сентябре этого года, или пенсионеры, которые перестали работать, скажем в октябре этого года, и не имеют других доходов, чем пенсия, могут оформить субсидию исходя только из одного дохода - пенсии. Для этого необходимо декларации о доходах обратиться в управление социальной защиты населения, и помощь пересчитают.

