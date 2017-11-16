"Свободовец" Мирошниченко призвал начать диверсионную деятельность в Беларуси

Экс-нардеп Игорь Мирошниченко призвал создать диверсионно-разведывательные группы в Беларуси, а также ввести визовый режим из-за ее соседства с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".



"Поскольку Белоруссия сегодня практически имеет общую границу и совместные военные интересы с РФ, то, говоря о том, что надо применять визовый режим с Россией, мы должны говорить о том же и по отношению к Белоруссии", - сказал экс-нардеп.



Он добавил, что нужно делать все возможное, чтобы вырвать Беларусь из сферы влияния России.



"Без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий на территории, в том числе информационной, Белоруссии, РФ, мы этого не добьемся", - заявил Мирошниченко.







