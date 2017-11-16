Погода существенно не изменится

В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать и антициклон отступит за пределы Украины, в связи с чем температурный фон кардинально не изменится, сообщает в четверг Укргидрометцентр. Без осадков, только днем на крайнем западе страны местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на крайнем юге 3-8° тепла; днем 2-7°, на Закарпатье, юге Одесской области 8-11°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 ноября самая высокая температура днем была 16,7 в 2002г., самая низкая ночью -15,6 в 1902г.



На 18 ноября синоптики прогнозируют в западных, днем также в северных и большинстве центральных областей небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-12 м/с.



Температура ночью 4° тепла до 1° мороза, на востоке страны 0-5° мороза; днем 2-8° тепла, на юге до 10°.



В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура ночью 1-3°тепла, днем 4-6°.

