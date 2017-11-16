Мугабе, как ожидается, передаст власть переходному правительству

Власть в Зимбабве, как ожидается, в ближайшее время перейдет от президента Роберта Мугабе к правительству национального единства во главе с бывшим вице-президентом Эммерсоном Мнангагва. Об этом сообщила в четверг зимбабвийская The Financial Gazette со ссылкой на "высокопоставленные источники".



Согласно этим данным, Мнангагва уже "работает над будущим составом переходного правительства с участием оппозиции".



"Мнангагва сформирует переходное правительство, которое будет править страной пять лет, после чего намечается провести выборы, - указывает газета. - По задумке военных, мандат правительства включает восстановление законности и стабилизацию экономики".



Ранее южноафриканское ТВ сообщило, что военные предложили президенту Мугабе сформировать переходное правительство во главе с Эммерсоном Мнангагва. Южноафриканское государственное телевидение SABC в репортаже из зимбабвийской столицы Хараре указывает, что "президенту была предложена сделка - беспроблемный уход в отставку с возможностью спокойно покинуть страну в обмен на согласие передать власть переходному правительству во главе с недавно уволенным в отставку первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагва".



"Этот кабинет будет включать видные фигуры из разных политических партий", - отмечает телевидение.



Переговоры ведутся с участием прибывших в четверг в Хараре специальных посланников президента ЮАР и главы региональной организации Сообщество развития Юга Африки (САДК) Джейкоба Зума - министра обороны и по делам ветеранов ЮАР Носививе Маписа-Нкакула и министра государственной безопасности ЮАР Бонгани Бонго.



В среду Зума призвал правительство и вооруженные силы Зимбабве к мирному выходу из сложившегося в стране политического тупика. "Я призываю правительство Республики Зимбабве и СОЗ найти мирный выход из политического тупика, - сказал президент ЮАР. - СОЗ должны обеспечить мир и безопасность в стране. Мы призываем к спокойствию и сдержанности".



Другой бывший вице-президент Зимбабве - Джойс Муджуру - провела в Хараре пресс-конференцию, объявив о формировании широкой коалиции политических сил, "Народной коалиции радуги", которая выдвинула ее в качестве своего кандидата в будущие лидеры страны. Муджуру высказалась за немедленное проведение свободных и справедливых выборов в Зимбабве.



Тем временем, в столице Ботсваны - Габороне в четверг открылась чрезвычайная встреча САДК по Зимбабве.

