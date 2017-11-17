Президент Чехии выступает против двойных стандартов со стороны ЕС по вопросу Крыма

Президент Чехии выступает против двойных стандартов со стороны ЕС по вопросу Крыма

Применение двойных стандартов со стороны Европейского союза по вопросу вхождения Крыма с состав РФ являются плохой практикой. Об этом в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Чехии Милош Земан в преддверии своего визита в РФ.

"С одной стороны вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена (Земан ранее неоднократно говорил, что ООН гарантировала автономию Косово в составе Югославии, а потом международное сообщество допустило бомбардировки Сербии - прим. ТАСС), а с другой стороны - Крым, где был проведен референдум, - подчеркнул он. - Это двойные стандарты и это плохо".

По словам Земана, тот факт, что он единственный европейский политик, высказавшийся в этом ключе, не значит, что другие не имеют подобных взглядов. Он полагает, что "у них недостает мужества, чтобы высказать их [свои взгляды] публично".

Президент Чехии заявил 10 октября, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой.

Президент Чехии Милош Земан осуществит официальный визит в РФ с 20 по 24 ноября. Он рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября. На следующий день, 22 ноября, чешский лидер будет находиться в Москве, где встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В столице пройдет российско-чешский бизнес-форум, на котором выступит хозяин Пражского града.

Президент Чехии, которого будет сопровождать представительная делегация деловых кругов республики, посетит Екатеринбург. Там 23 ноября также пройдет бизнес-форум с участием российских и чешских предпринимателей.

Визит Земана в Россию станет одной из его последних зарубежных поездок в завершающийся предстоящей весной пятилетний срок пребывания на высшем государственном посту в Чехии. В январе 2018 года в республике состоятся президентские выборы, на которых действующий хозяин Пражского града будет добиваться переизбрания на второй пятилетний срок.