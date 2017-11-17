Президент Чехии выступает против двойных стандартов со стороны ЕС по вопросу Крыма

Применение двойных стандартов со стороны Европейского союза по вопросу вхождения Крыма с состав РФ являются плохой практикой. Об этом в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент Чехии Милош Земан в преддверии своего визита в РФ.



"С одной стороны вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена (Земан ранее неоднократно говорил, что ООН гарантировала автономию Косово в составе Югославии, а потом международное сообщество допустило бомбардировки Сербии - прим. ТАСС), а с другой стороны - Крым, где был проведен референдум, - подчеркнул он. - Это двойные стандарты и это плохо".



По словам Земана, тот факт, что он единственный европейский политик, высказавшийся в этом ключе, не значит, что другие не имеют подобных взглядов. Он полагает, что "у них недостает мужества, чтобы высказать их [свои взгляды] публично".



Президент Чехии заявил 10 октября, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексея Гончаренко, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".



По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой.



Президент Чехии Милош Земан осуществит официальный визит в РФ с 20 по 24 ноября. Он рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября. На следующий день, 22 ноября, чешский лидер будет находиться в Москве, где встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В столице пройдет российско-чешский бизнес-форум, на котором выступит хозяин Пражского града.



Президент Чехии, которого будет сопровождать представительная делегация деловых кругов республики, посетит Екатеринбург. Там 23 ноября также пройдет бизнес-форум с участием российских и чешских предпринимателей.



Визит Земана в Россию станет одной из его последних зарубежных поездок в завершающийся предстоящей весной пятилетний срок пребывания на высшем государственном посту в Чехии. В январе 2018 года в республике состоятся президентские выборы, на которых действующий хозяин Пражского града будет добиваться переизбрания на второй пятилетний срок.

