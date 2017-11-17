Суд отказался смягчить меру пресечения второму подозреваемому в ДТП в Харькове

Апелляционный суд Харьковской области отказалась смягчить меру пресечения в отношении Геннадия Дронова - второго подозреваемого в смертельном ДТП, которое произошло в центре города 18 октября.



"Апелляционную жалобу... оставить без удовлетворения", - говорится в определении, озвученном в четверг вечером судьей Ярославом Чопенко.



Сам Г.Дронов, участвовавший в заседании по видеоконференции, в момент оглашения упал на стол. После этого связь отключили.



Как сообщалось, ранее, в ходе заседания Г.Дронов заявил, что если апелляция не будет удовлетворена, он объявит сухую голодовку.



Как сообщалось, поздно вечером 8 ноября судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко удовлетворила ходатайство прокуратуры и определила меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до окончания сроков досудебного следствия, т.е. 19 декабря включительно.



Вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.



ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.



Вечером 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.



21 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что окончании ряда экспертиз статус водителя Volkswagen’а может измениться.



6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

