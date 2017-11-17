В ДНР назвали условия обмена пленными

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности передать Киеву пленных в обмен почти на 300 удерживаемых сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики.



Ранее в среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. В четверг Захарченко распорядился подготовиться к обмену пленными с Киевом и уточнить списки.



"Мы пошли на это предложение. Мы меняем пленных, находящихся у нас, на почти 300 человек, которые должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной. Если они по спискам тех людей, которых готовы обменять, отдадут, то мы готовы произвести обмен", — сказал Захарченко в интервью местным СМИ.

