Задержан еще один подозреваемый в хищении средств проекта "Стена"

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", который предусматривает строительство оборонительных сооружений на границе с Россией, сообщила в четверг пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.



"Задержали восьмого участника хищения средств проекта "Стена", — говорится в сообщении.



Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых задержали подозреваемого в причастности к растрате средств. Также во время обысков правоохранители изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в схеме завладения бюджетными средствами.



Правоохранители проводят следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.



Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена". Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.



В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

