В Винницкой области АТОшник зарезал другого АТОшника

Военнослужащему Вооруженных Сил Украины, участнику АТО объявлено подозрение о совершении умышленного убийства во время личного конфликта в пгт. Немиров Винницкой области, передает пресс-служба военной прокуратуры.



"Задержан участник АТО, военнослужащий военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины сержанта Ф., который подозревается в совершении тяжкого преступления, убийстве бывшего военнослужащего-участника АТО гражданина Р.", - говорится в сообщении.



Следственным управлением ГУ Нацполиции в Винницкой области сержанту Ф. объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство").



Напомним, что 9 ноября 2017 сержант Ф. находился в отпуске и проводил время в одном из заведений общественного питания Немирова Винницкой области. После общего употребления спиртных напитков возникла ссора, в связи с этим работники кафе вызвали наряд полиции. Сержант был задержан и доставлен в местное отделение полиции и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".



"В 19.30, после выхода из отделения полиции, сержант Ф., будучи обиженным на гражданина Р., встретив последнего вновь затеял драку. После этого, с целью мести военнослужащий приобрел в магазине нож и вернувшись к месту конфликта нанес удар в спину вышеуказанном гражданском и исчез в неизвестном направлении. От полученного ранения гражданин Р. скончался на месте происшествия ", - сообщили в военной прокуратуре.



В частности, 14 ноября 2017 указанного военнослужащего задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - по подозрению в совершении умышленного убийства. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

