В РФ исключают обмен заключенными с Украиной

Обмен пленными на Донбассе между самопровозглашенными республиками и украинской стороной не будет развиваться в обмен заключенными между Украиной и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.



В частности, Песков отметил, что в контексте обсуждаемого обмена пленными на Донбассе данная тема не будет иметь развитие в обмен заключенными между РФ и Украиной.



"Об этом речи не идет, это совсем другая субстанция", –сказал Песков.



Напомним, 15 ноября Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в обмен на 74 заложника ЛДНР и просил российского лидера посодействовать этому процессу.



Позже в Кремле сообщили, что главы ДНР и ЛНР в телефонном разговоре с Путиным поддержали обмен пленными с украинской стороной.

