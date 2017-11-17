Ученые создали робота-рыбу, шпионящего за "сородичами"

Группа исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны разработала робота, напоминающего рыбу данио-рерио и предназначенного для изучения настоящих рыб этого вида и взаимодействия с ними.



Как пишет TJ, длина робота, имитирующего популярную аквариумную рыбку, составляет семь сантиметров (чуть больше средней особи). Для управления перемещением робота используется внешний модуль, оснащенный магнитом, который располагается под аквариумом.



В ходе экспериментов ученые запускали робота к десяти различным группам настоящих данио-рерио и изучали взаимодействие робота с рыбками, а также реакцию на него. Чтобы заставить рыбок поверить, что перед ними живой сородич, робота не только замаскировали под данио-рерио, но и запрограммировали поддерживать стандартную скорость рыбок, дистанцию между ними и научили имитировать вибрацию их хвоста. Когда робот намеренно изменил маршрут, другие особи последовали за ним.



Как полагают ученые, в перспективе подобные роботы-"шпионы" позволят не только лучше понять поведение животных, но и дадут исследователям возможность влиять на поведение групп. Например, робот сможет заставить группу изменить маршрут или место обитания.







