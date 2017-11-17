Взлом защиты iPhone X показали на видео

Сотрудники вьетнамской компании Bkav, занимающейся разработками в области кибербезопасности, смогли обойти систему идентификации пользователя Face ID на новом смартфоне iPhone X.



Разблокировать устройство удалось с первой попытки, говорится в сообщении на сайте компании. Для этого специалисты создали маску лица одного из сотрудников, лицо которого было зарегистрировано в системе этого телефона. Она состояла из распечатанных двухмерных изображений глаз, силиконового носа и напечатанного на 3D-принтере каркаса. Кроме того, "специальной обработке" подверглись щеки и области вокруг лица.



Разработчики утверждают, что потратили на производство маски примерно 150 долларов. Впрочем, в домашних условиях сделать ее будет непросто — помимо указанных компонентов для создания маски необходимо детальное знание принципов работы систем безопасности на смартфонах.



Стоит отметить, что для разблокировки iPhone X не обязательно использовать технологию Face ID. Телефон можно активировать привычными способами, например с помощью цифрового пароля.





