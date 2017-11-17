Госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе

Государственный департамент США предупреждает людей о повышенном риске террористических нападений по всей Европе, особенно во время курортного сезона. В ведомстве отметили, что граждане США должны быть осторожными во время праздничных фестивалей и мероприятий, а чрезвычайное положение относительно путешествий европейскими странами продлится до 31 января 2018 года.



Это связано с тем, что недавние террористические акты во Франции, России, Швеции, Британии, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что боевики "Исламского государства", "Аль-Каиды" и другие способны на нападения в Европе.

