Нигерийские спортсмены впервые выступят на зимних Олимпийских играх

Нигерия впервые примет участие в зимних Олимпийских играх. Страну на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане представят бобслеистки, сообщает ESPN.



«Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в стране. Наша цель — как можно лучше представить Африку на зимних Играх», — сказала бобслеистка Сеун Адигун.



Для квалификации на Олимпийские игры бобслеисткам потребовалось успешно завершить пять квалификационных стартов — в Юте, Уистлере и финальные в Калгари.

