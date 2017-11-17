Отсидевшему 13 лет за убийство шведу выплатят $3 млн.

Житель Швеции Кай Линна, несправедливо осужденный к пожизненному заключению за убийство в 2004 году, получит рекордную для страны компенсацию в 20-25 миллионов шведских крон (от $2,5 до $3 миллионов)



Об этом сообщает The Local.



Линна вышел на свободу летом 2017 года, когда его невиновность удалось доказать с помощью независимого расследования местного добавления в подкаст.



В компенсацию входит потеря трудового дохода, а также ошибочное пребывание за решеткой в течение 13 лет. Первоначальный взнос составит 5,5 миллиона крон (более $500 тысяч).



По словам адвокатов, итоговая сумма станет "крупнейшей в истории страны". Предыдущий рекорд принадлежал Джою Рахману, уволенному за 8 лет - тогда он получил 10 миллионов крон (более миллиона долларов).



Линна признали виновным в убийстве, которое произошло на ферме в селе Каламарка. Он отрицал вину и после приговора подавал две апелляции, но обе шведский суд отклонил. Дело пересмотрели после расследования добавления в подкаст Spår - аналоге американского проекта Serial, рассказывает о резонансных делах.



Авторы добавления в подкаст изучили 28 часов записей судебных заседаний и обнаружили, что суд не принял во внимание некоторые доказательства. Также они нашли несоответствия в показаниях свидетелей, проведя с ними интервью.



Подкаст стал хитом в Швеции: каждый из восьми выпусков прослушали более 300 тысяч раз. Адвокаты Кая Линны впоследствии приобщили их материалы к делу и добились снятия обвинений из-за недостатка доказательств.

