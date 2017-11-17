В Виннице в квартире взорвалась граната, есть жертвы

В Виннице в микрорайоне Вишенька в пятницу, 17 ноября, произошел пожар. По данным полиции, возгорание произошло из-за взрыва гранаты, сообщает местный сайт 20 Хвилин.



В полицию поступило сообщение о том, что в квартире на пятом этаже прогремел взрыв.



Во время осмотра места происшествия в одной из комнат был обнаружен мертвым молодой человек.



Предварительно установлено, что он погиб в результате взрыва гранаты. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшего еще не установили. На вид ему было 23-24 года.

