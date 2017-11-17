МИД рекомендует украинцам не ехать в Зимбабве

В связи с нестабильной политической ситуацией в Республике Зимбабве в результате захвата Вооруженными силами власти в стране, гражданам Украины рекомендуется воздержаться от посещения столицы Зимбабве Хараре.



Соответствующие рекомендации распространила пресс-служба МИД.



Гражданам, которые уже находятся в Хараре, следует максимально ограничить передвижение по городу, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.



В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Зимбабве гражданам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону «горячей линии» Посольства +27 81 480 67 07, по адресу электронной почты consul_za@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

