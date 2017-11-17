Турция отозвала военных с учений НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна отозвала своих военных с учений НАТО в Норвегии после того, как его внесли в список "врагов". Об этом сообщает Hurriyet Daily News.



"В Норвегии произошел инцидент, они представили что-то вроде таблицы врагов и включили в него имена Ататюрка и мое имя", - сообщил Эрдоган. По его словам, в учениях принимали участие 40 турецких солдат, и Турция приняла решение отозвать их.



"Мы решили вывести эти войска и они начали необходимый процесс. Мы сказали, что выведем военных даже если эти имена уберут. Такие вещи время от времени случаются в разных местах. К сожалению, среди нас тоже есть такие люди", - сказал Эрдоган.



Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что те, кто не верят в военное решение конфликта в Сирии, должны вывести свои войска из страны.

Напомним, Трамп и Путин согласовали совместное заявление относительно конфликта в Сирии. В совместном заявлении говорится, что сирийский конфликт не может быть решен военным путем.



