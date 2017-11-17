Аваков назвал количество погибших в ДТП за год

В Украине только за 2016 год из-за аварий на дороге погибли 3187 человек. Еще 2317 человек погибли за 10 месяцев этого года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".



Министр продемонстрировал инфографику со статистикой ДТП, согласно которой в 2016-м году произошло 155 тыс. аварий, из них 25 тыс. с пострадавшими. При этом 32 тысячи человек были получили серьезные травмы.



За 9 месяцев 2017 года, по его данным, произошло 117 тыс. ДТП, 19 тыс. этих аварий привели к травмам при общем числе травмированных в 25 тыс. человек.



"Мы сейчас с вами находимся в студии, а сейчас в стране погибло 8 человек и в среднем 92 получили ранения. Потери, которые мы несем на дорогах, в четыре раза превышают потери на фронте", - заявил он.

