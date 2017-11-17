В Беларуси арестовали корреспондента Украинского радио

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (укр. НОТУ) Зураб Аласания сообщил о задержании в Беларуси собкора UA:Украинское радио, гражданина Украины Павла Шаройко. "Задержан собкор UA:Украинское Радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется", - написал З.Аласания на странице в Фейсбуке в пятницу.



Он также указал, что согласно собственной неофициальной информации в Беларуси, П.Шаройко предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в "шпионаже".



Позднее на сайте Украинского радио со ссылкой на генерального продюсера Дмитрия Хоркина появилась информация о том, что П.Шаройко уже около двух недель не выходит на связь.



"Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации", - сказано в сообщении.



Посольство Украины в Беларуси факт ареста пока не опровергло и не подтвердило, отмечает Украинское радио и пытается выяснить все обстоятельства.

