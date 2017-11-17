Transparency: почти каждый четвертый житель планеты давал взятки

Почти каждый четвертый житель планеты давал взятки при обращении за государственными услугами. Об этом говорится в докладе Барометр мировой коррупции международной организации Transparency International.



Так, рекордный показатель зафиксировали в Йемене – там в коррупции признались 77% респондентов. Далее идут Индия (69%), Вьетнам (65%), Мексика (51%), Египет (50%), Судан и Марокко (48%). В Украине таких оказалось 38%. В России – 34%.



Самыми коррумпированными опрошенные назвали полицейских и избранных представителей власти. Такого мнения придерживаются 36% всех респондентов.



В то же время 57% полагают, что правительства их стран плохо борются с коррупцией. В Украине таких 86%.

