Минфин: в Украине неконтролируемый рынок лотерей

В Украине де-факто существует нелегальный рынок азартных игр и полулегальный рынок лотерей. Об этом в интервью Апострофу заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко.



"Ситуация очень сложная. Фактически мы имеем неконтролируемый рынок", – заявил он.



По его словам, для решения проблемы с подпольным рынком азартных игр у Минфина не хватает полномочий.



"Я хочу, чтобы вы четко понимали: есть определенная общественная проблема, для решения которой недостаточно только полномочий Минфина. Суть проблемы в том, что у нас есть де-факто нелегальный рынок азартных игр, который де-юре незаконен, и полулегальный рынок лотерей", - сказал Марченко.



Он объяснил, что министерство разработало законопроект для решения этой задачи, но его не поддержали в парламенте.



"Речь идет о правительственном проекте закона Украины О детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств, который предусматривает комплексное урегулирование проблемы в сфере игорного бизнеса, в том числе лотерей. Это ключевой законопроект, но он и ряд альтернативных депутатских законопроектов по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерей не рассматриваются Верховной Радой", – добавил замминистра.

