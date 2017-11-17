В БПП назвали претендентов на должность главы НБУ

На должность главы Нацбанка на сегодняшний день претендуют и.о. главы НБУ Яков Смолий и председатель правления "Раффайзенбанка Аваль" Владимир Лавренчук. Об этом в комментарии журналистам в кулуарах парламента сообщил первый заместитель председателя фракции блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, передает корреспондент УНН.



По его словам сейчас идут консультации.



"Среди кандидатур, которые на слуху: и.о. председателя Нацбанка Смолий и господин Лавренчук", - отметил парламентарий.



Игорь Кононенко выразил надежду, что до конца года консультации завершатся.



Напомним, 10 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

