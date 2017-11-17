Аваков не собирается баллотироваться в президенты

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах в 2019 году.



Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.



"Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать", – сказал он.



Также Аваков заявил, что политизация силовых органов - это преступление.



"Каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на "красивой позе" – преступник. И люди должны в этом разбираться", – сказал Аваков.



Отметим, о своих планах баллотироваться в президенты уже заявили ряд политиков, в частности, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко, народный депутат Надежда Савченко, нардеп Сергей Каплин, экс-глава Департамента Нацполиции по борьбе с наркопреступностью Илья Кива.

