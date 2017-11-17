Олимпийскую униформу перепутали с космическим костюмом

Американская компания Burton Snowboards представила официальную униформу команды США по сноуборду для зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает Mashable.







По информации издания, многие пользователи сети сравнили костюм с космической формой, назвав их идентичными. Как сообщили Mashable представители компании, одежда и правда была вдохновлена ​​историей развития космонавтики в США. Белая и серебряная ткань с алюминиевыми вставками напоминают форму НАСА 1960-х и 1970-х годов. На некоторых вещах вышит логотип ведомства.



В олимпийскую коллекцию Burton вошла сноубордическая куртка, брюки, варежки, кофты, а также шапка и легкий пуховик. «Меня всегда впечатляли костюмы космонавтов, потому что, помимо классного внешнего вида, они обладают особыми функциями, позволяющими выживать в экстремальных условиях. Это дало нам платформу для продвижения технологий создания одежды», — рассказал главный дизайнер коллекции Грег Дачишин.



Burton — компания по производству одежды и аксессуаров для занятий сноубордом. Основана в штате Вермонт в 1977 году предпринимателем и спортсменом Джейком Бертоном Карпентером, который считается изобретателем современного сноуборда.

