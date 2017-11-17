Во Франции задержаны 35 членов «русской мафии»

Полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью провели в Париже и пригородах спецоперацию по задержанию членов преступного сообщества, созданного выходцами из бывшего СССР. Об этом сообщает BFMTV.



Французские спецслужбы вели подозреваемых более двух лет. Как указывается в сообщении, следствие шло при содействии посольства Грузии во Франции, Интерпола и Европола. В итоге в руках сотрудников спецслужб оказались «35 человек, в том числе восемь женщин», в основном грузины, которые участвовали в «грабежах, вымогательствах, торговле людьми».



Во время обысков полицейские изъяли 70 тысяч евро наличными, несколько пистолетов и автомобили. Следователям также удалось раскрыть схему отмывания денег, которую использовали злоумышленники: в ней была задействована строительная компания.



Кроме французской столицы и предместий операция проводилась на юге Италии, в Калабрии. «Они [подозреваемые] очень мобильны и имеют квартиры не только в Париже, но и в Италии, Испании, Португалии», — пояснил источник телеканала.

