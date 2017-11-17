В Украине на выходных немного потеплеет

В ближайшие сутки с Западной Европы на большую часть территории Украины, кроме востока, переместится порция более теплого и влажного воздуха, сообщает Укргидрометцентр. Временами небольшой дождь, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12°.



В Киеве ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 ноября самая высокая температура днем была +14,4 в 2002 году, самая низкая ночью -17,1 в 1902 году.



19 ноября на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, в северных и центральных областях дождь с мокрым снегом, в южных областях преимущественно дождь; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха в восточных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-12° тепла, в южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-13°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 1-6° тепла.



В Карпатах снег, температура ночью и днём 1-6° мороза.



В Киеве - дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

